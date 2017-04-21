鬥牛犬竟是滑板天才 極限公園為牠淨空

法國鬥牛犬在極限公園秀出滑板技巧。（圖擷自臉書）

2017-04-21 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國鬥牛犬總給人呆萌的形象，但最近在國外一處極限公園，一隻法鬥竟然自顧自地玩起滑板，讓現場的小朋友都看到目瞪口呆，紛紛讓出場地讓法鬥成為場中唯一的明星。

「9GAG」臉書粉絲團分享了這段影片，只見法鬥先用嘴拖著滑板，接著後腳使力將滑板往前推，同時法鬥也跳了上去，形成狗狗站到滑板上滑行的稀奇場景。而法鬥的平衡感相當好，在滑板上都不會改變姿勢，平穩地滑到最後。

國外網友看了紛紛留言討論，有人感嘆，不得不承認連狗都比自己還會溜滑板，還有人標註出朋友，開嗆「狗都會溜滑板，而你卻不會！」有養了法鬥的網友則連忙高呼，他也要去買個滑板，看看自己的法國鬥牛犬是不是也會玩得很開心。

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