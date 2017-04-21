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糗了！金正恩「太陽節」大閱兵 坦克竟故障冒煙

日前金正恩在「太陽節」上進行大閱兵，卻被發現有一輛坦克在閱兵期間，竟然故障冒煙。（圖擷自《每日郵報》）

2017-04-21  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓每年都會對外展示國內最新、最偉大的武器，用意是向其他國家展現其軍事力量。日前北韓領導人金正恩在「太陽節」上進行大閱兵，對外展示出許多新型飛彈與武器，顯示北韓有一定的軍事實力，不過卻被南韓軍事專家眼尖發現，在閱兵的期間，有一輛坦克竟然故障冒煙。

根據《每日郵報》報導，閱兵影片中可見，有一輛坦克原本在閱兵隊伍裡，但是當這輛坦克要和其他坦克一樣，開往到觀禮台前時，卻突然出現故障冒白煙的情況。

影片中隱約可以看見，這輛「出事」的坦克最後脫離閱兵行列，單獨往另一個方向開去，而當畫面再次帶到坦克閱兵的隊伍時，這輛故障的坦克就不在畫面裡了，閱兵隊伍看過去就很突兀的空了一輛坦克的位置。

另外，北韓這次邀請全球多國記者進入北韓採訪「太陽節」閱兵，不過有英國專家認為，從《BBC》記者拍攝回來的閱兵畫面，發現有些飛彈和火箭「不像真的」，因此懷疑這些武器不是真的武器，而只是長很像的模型。

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  • 英國有專家認為，從《BBC》記者拍攝回來的閱兵畫面，有些飛彈和火箭「不像真的」。（圖擷自《每日郵報》）

    英國有專家認為，從《BBC》記者拍攝回來的閱兵畫面，有些飛彈和火箭「不像真的」。（圖擷自《每日郵報》）

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