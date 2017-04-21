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中國出手施壓北韓了！川普大讚幹得好

2017-04-21  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕為嚇止北韓核武威脅，美國總統川普雖然強調「自己能夠處理北韓」，但仍希望中國能介入施壓。而川普在今日突然大讚中國出手處理北韓，但沒有提到是透過何種手法，引發外界猜測。

根據《路透》報導，川普在今日的記者會上表示，有一些不尋常的動作在過去2、3個小時發生，強調他對中國國家主席習近平相當有信心，認為習努力嘗試處理北韓核武問題，但川普並沒有提到習是採取何種方法，或透過何種方式進行，吊足外界胃口。

美國官員透露，美國注意到中國轟炸機在最近頻繁活動，代表中國正在為可能到來的危急情況做準備，坦言這令他們感到擔心。

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  • 處理北韓核武威脅，川普希望中國能介入施壓。（美聯社）

    處理北韓核武威脅，川普希望中國能介入施壓。（美聯社）

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