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日本連小學生都在選美 成熟度令人震驚

日本小學生選美比賽，大概只有最右邊的看起來像小學生。（圖擷自《2ch》）

2017-04-21  09:21

〔即時新聞／綜合報導〕一位日本網友最近在《2ch》論壇上PO出小學生選美的照片，讓不少人驚呼「超成熟」、「這是國中生吧？」事實上這些小學女孩穿上便服後，再加上看不出身高的半身拍照，看起來確實超齡許多。

該名網友PO出一張選美比賽相片，4名身穿白色小洋裝的少女排成一列對鏡頭微笑，中間兩位女孩不僅身高最高看起來也超成熟，讓其他網友認為「中間兩人是國中生吧？」還有人表示這裡面的少女超像「武井咲和剛力彩芽」。

接著又有網友上傳了小學5年級和6年級生的便服照片，跟選美比賽的白色洋裝比起來，更增添了活潑的氣息，但外貌上卻也是相當成熟。

這是小學6年級的女孩。（圖擷自《2ch》）

日本小學5年級的學生。（圖擷自《2ch》）

小學6年級的女孩相當俏皮，但仍然看不出只有小6的年紀。（圖擷自《2ch》）

這真的是小學5年級嗎？（圖擷自《2ch》）

只有這位女孩的笑容看起來比較像小學5年級的樣子。（圖擷自《2ch》）

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