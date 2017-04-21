法恐襲槍擊案後 川普說話了！

川普對法國槍擊案表示哀悼。（歐新社）

2017-04-21 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎發生槍擊案，美國總統川普獲知消息後，對法國表示哀悼，並說對於層出不窮的恐怖攻擊，必須保持堅強與警惕。

《CNN》報導，美國總統川普在與義大利總理真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）的記者會上，對於巴黎槍擊案做出回應。川普說這應該是恐怖攻擊，並對法國人民表示哀悼。川普表示恐攻是一件極度可怕的事，且沒有結束的一天，我們必須堅強，必須保持警惕。