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巴黎槍擊IS宣稱犯案 警擊斃槍手畫面曝光

槍手遭擊斃畫面。（圖取自影片）

2017-04-21  07:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎的香榭麗舍大道驚傳槍擊案，1名執勤員警中槍死亡、2警受傷，1名涉案槍手遭到擊斃，外媒上傳槍手遭擊斃畫面。

《每日郵報》報導，當時槍手持AK-47步槍射擊警察，造成一名員警死亡，2人重傷，隨後槍手遭警方擊斃。目擊民眾則指出，槍手擊倒3名警察時，附近民眾驚慌尖叫、逃竄。另有目擊民眾表示，槍手駕駛奧迪A80跟在警察廂型車後方，並在停車後持槍下車射擊，隨後遭警察擊斃。

外媒報導，聖戰團體伊斯蘭國（IS）今天透過宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）發布聲明宣稱，殺警者是旗下聖戰士、比利時人尤塞夫（Abu Yussef）。

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