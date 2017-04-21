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巴黎槍擊案2死2傷 總統候選人取消競選活動

警方高度戒備。（路透）

2017-04-21  07:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎香榭麗舍大道發生攻擊案，造成1警察死亡、2警察受傷，槍手遭擊斃。由於法國總統大選將於23日展開，情勢格外緊張。法總統候選人費雍（Francois Fillon）與勒朋（Marine Le Pen）均取消競選相關活動。

外媒報導，共和黨候選人費雍（Francois Fillon）取消競選活動，並在推特指出要與警方站在同一陣線，極右派的民主陣線候選人勒朋（Marine Le Pen）與費雍一同取消競選相關活動。

外媒指出，伊斯蘭國（IS）今天透過宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）發布聲明：「巴黎香榭麗舍大道發生的攻擊事件，犯案的伊斯蘭國戰士是比利時人尤塞夫（Abu Yussef）」。

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