達成這3項！ 女人可望有每次100下的「超級高潮」

專家指出，有研究證實，女人在必要的條件下，可以達到每次100下的「超級高潮」。（圖擷取自iol網站）

2017-04-21 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕現代人壓力大，不容易獲得性高潮，日前美國播出的兩性節目中，提到有科學研究證實，只要方法正確，女人是可以達到每次100下的「超級高潮」，並透露「超級高潮」有3項必須條件！

《太陽報》報導，節目中有專家指出，有研究證實，女人在必要的條件下，可以達到每次100下的「超級高潮」，而這「必要的條件」有3項，分別為放鬆、瑜珈、與伴侶的親密關係。

要達到超級高潮的首要條件就是完全放鬆，不要有任何壓力，並享受性愛過程，瑜珈則是可以幫助女性更容易達到高潮，與伴侶的親密關係則是在身心都可以合一，兩人相互理解，在性愛上也能契合。另外，最近的一項研究發現，陰莖長的男性會給女性更多的高潮。