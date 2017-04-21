俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官

俄羅斯太空機器人菲德（FEDOR）持雙槍射擊。（取自YouTube）

2017-04-21 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府打造太空機器人菲德（FEDOR），預計2021年內送上太空，最近網路流傳一段菲德射擊影片，能精準射中目標，儼然像終結者般展現殺戮技巧。

美國《newsweek》報導，俄羅斯技術公司和軍事研究機構已經研發出武裝機器人「菲德」，身高有6英呎（約180公分），視掛載的裝備不同，體重106至160公斤，可做出從跌倒中站起、伏地挺身、開車等高難度動作，甚至擁有持雙槍射擊的技能，期能在如救援行動的高風險地區，取代人類執行任務的機器人。

俄羅斯副總理羅戈辛高度讚賞「菲德」，並宣稱俄羅斯不是在創造終結者，而是將人工智慧運用在非常實際的各個領域。

報導指出，「菲德」雙手武器不僅可以進行高階編程，還可以執行其他複雜的任務，俄羅斯計畫15年內要讓菲德培養成長官，在太空帶領部屬獨立執行業務。

（取自YouTube）

俄羅斯太空機器人菲德（FEDOR）持雙槍射擊。（取自YouTube）