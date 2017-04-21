巴黎驚爆槍擊警察案 傳搜捕第二名嫌犯
2017-04-21 05:44
〔中央社〕法國首都巴黎市中心著名香榭麗謝大道今晚發生槍擊事件，有一名警員喪生，另兩名警員重傷，一名槍手遭擊斃，根據路透社取得的文件，警方已對第二名嫌犯發出逮捕令。
根據逮捕令，這名涉案男子是由比利時搭火車抵達法國。
警方人士稍早透露，槍擊案中一名受傷警員傷重不治，但內政部發言人隨後澄清，並無此事。
不過，他也指出，除了一名警員當場喪生，另兩位受傷警員的傷勢都很嚴重。
發言人布洪戴（Pierre-Henry Brandet）告訴記者，槍手「以作戰用的自動武器攻擊警察」；他又說，法國面臨「恐怖攻擊的威脅」仍然很高。
據布洪戴表示，槍擊事件在晚間9時過後不久爆發，當時一輛汽車停在駐守香榭麗舍大道的警車邊，「一名男子立即下車對警車開火，擊斃一位警員。他也槍傷第二位警員，傷勢似乎很嚴重」。
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