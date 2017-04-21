| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

巴黎驚爆槍擊警察案 傳搜捕第二名嫌犯

2017-04-21  05:44

〔中央社〕法國首都巴黎市中心著名香榭麗謝大道今晚發生槍擊事件，有一名警員喪生，另兩名警員重傷，一名槍手遭擊斃，根據路透社取得的文件，警方已對第二名嫌犯發出逮捕令。

根據逮捕令，這名涉案男子是由比利時搭火車抵達法國。

警方人士稍早透露，槍擊案中一名受傷警員傷重不治，但內政部發言人隨後澄清，並無此事。

不過，他也指出，除了一名警員當場喪生，另兩位受傷警員的傷勢都很嚴重。

發言人布洪戴（Pierre-Henry Brandet）告訴記者，槍手「以作戰用的自動武器攻擊警察」；他又說，法國面臨「恐怖攻擊的威脅」仍然很高。

據布洪戴表示，槍擊事件在晚間9時過後不久爆發，當時一輛汽車停在駐守香榭麗舍大道的警車邊，「一名男子立即下車對警車開火，擊斃一位警員。他也槍傷第二位警員，傷勢似乎很嚴重」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：巴黎驚爆槍擊警察案 傳搜捕第二名嫌犯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.