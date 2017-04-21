巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命
法國首都巴黎市中心知名的香榭麗舍大道，今晚驚傳槍擊案，香榭大道凱旋門的路上，布滿警力戒備。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國首都巴黎市中心知名的香榭麗舍大道，今晚驚傳槍擊案，據了解，有1名執勤員警中槍死亡、2警受傷，1名涉案槍手遭到擊斃，據傳還有1名參與攻擊的犯嫌在逃，警方正全力追捕。案發後，當局封鎖了香榭大道及周圍街道，同時呼籲市民避開該地區。
IS宣稱發動這起攻擊
法國總統歐蘭德（FrançoisHollande）表示，香榭麗舍大街的襲擊事件是「恐怖主義」攻擊，並強調相關單位會「保持警覺」，確保總統選舉的安全。他則會在週五上午8點召開國防會議。據悉，極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）已宣稱發動這起攻擊。
《衛報》指出，有警方向媒體透露，1名男子週四晚上在香榭麗舍大道上向警車開槍。法國內政部部長皮埃爾·亨利·布蘭德特（Pierre-Henry Brandet）表示，攻擊者駕車到現場，下車後向警車開火，當場擊斃1名警察，並射傷另外2名員警。一名行兇槍手則遭到追捕的警察射殺身亡，另1人在逃。目前巴黎反恐警察正在調查整起事件。
有民眾目擊1架直升機在巴黎中部低空飛行，明顯是警方後續的監控行動。有來自警察單位的消息指稱，遭擊斃的襲擊槍手是國家安全機構掌握的人物，已派人在其巴黎東部的家中進行搜查。
由於法國23日將舉行總統大選首輪投票，在大選前夕發生此一暴力襲擊事件，很可能會影響到選民的投票取向，當局也提高安全戒備。
美國總統川普則在與到訪白宮的義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）舉行聯合記者會時，對這次事件的受害者表達慰問之意。
香榭麗舍大道上派出警力戒備。法國當局表示，目前還不清楚此一事件是否涉及恐怖襲擊。（路透）
法國內政部部長皮埃爾·亨利·布蘭德特表示，攻擊者向警車開火，當場擊斃1名警察，並射傷另外2名員警。行兇槍手則遭到追捕的警察射殺身亡。（法新社）
案發後，當局封鎖了香榭大道及周圍街道，同時呼籲市民避開該地區。（美聯社）
在槍擊案發生後，著名的購物大道上可以看到員警荷槍實彈戒備。（美聯社）
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