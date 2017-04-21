巴黎槍擊案 受傷警員傷重不治

2017-04-21 05:00

〔中央社〕法國首都巴黎市中心今晚發生槍擊警員事件，據路透社報導，警方人士表示，一名遭槍擊受傷的警員稍後不治，使得這起事件喪生的警員增至兩人。

警方表示，行凶槍手今晚在香香榭麗舍大道（Champs Elysees）對警員開火，當場殺害一名警員，並槍傷另一警員，槍手也遭擊斃，警方目前正在搜查他位於巴黎東邊的住處。

警方稍早初判這起槍擊案很可能是「恐怖攻擊行動」，警方人士透露，遭擊斃的槍手是安全機構熟知的人物。

內政部發言人表示，目前只知道槍手刻意攻擊警員，但要判定犯案動機還為時過早。

稍早也有警方人士說，槍擊案可能肇因歹徒想武裝搶劫。

法國23日將舉行總統大選首輪投票，這次選舉是多年來競爭最激烈的總統選戰。