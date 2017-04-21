巴黎香榭麗舍大道槍擊現場附近又傳槍聲

2017-04-21 04:36

〔中央社〕法國三天後將舉行總統大選首輪投票，首都巴黎市中心香榭麗舍大道今晚驚傳槍擊，有一名警員喪生和兩人受傷，一名行凶槍手遭到擊斃。據路透社報導，槍擊案現附近稍後又傳槍響。

警方人士說，世界知名的香榭麗舍大道（Champs Elysees）今晚發生槍擊警員事件，一名警員喪生，另二人受傷，據稱可能有兩名槍手發動攻擊，其中一人遭擊斃。

警方稍早初判這起槍擊案很可能是「恐怖攻擊行動」，警方人士透露，遭擊斃的槍手是安全機構熟知的人物。

內政部發言人表示，目前只知道槍手刻意攻擊警員，但要判定犯案動機還為時過早。

稍早也有警方人士說，槍擊案可能肇因歹徒想武裝搶劫。

法國23日將舉行總統大選首輪投票，這次選舉是多年來競爭最激烈的總統選戰。