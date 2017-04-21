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巴黎香榭大道疑遭攻襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
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巴黎槍擊初判是恐攻 一警喪生槍手斃命

2017-04-21  04:12

〔中央社〕法國警方人士說，首都巴黎市中心今晚發生槍擊警員事件，一名警員喪生，另一人受傷，據稱可能有兩名槍手發動攻擊，其中一人遭擊斃。警方初判很可能是「恐怖攻擊行動」。

這起槍擊事件發生在世界知名的香榭麗舍大道（Champs Elysees），警方呼籲大眾避免前往這個地區。

路透社記者見到一架直升機在巴黎市中心低空盤旋，顯然是警方在案發後採取的維安行動。

法國23日將舉行總統大選首輪投票，這次選舉是多年來競爭最激烈的總統選戰。

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