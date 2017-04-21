巴黎香榭大道槍響 警員一死一傷
2017-04-21 04:00
〔中央社〕距離法國大選倒數3天，法國媒體快訊報導，巴黎香榭麗舍大道今晚發生槍戰，已知一名警察死亡，另有一名警察受傷，警方已擊斃一名槍手。
巴黎警署於晚間9時在推特（Twitter）發文建議民眾不要前往香榭大道，大道已暫時封鎖，有直升機在上空盤旋。
法國大選第一輪投票將於23日舉行，安全風險升高。
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