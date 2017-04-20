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代孕興盛 泰男走私精液 闖關寮國被逮
2017-04-20 23:17
〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名25歲泰國籍男子攜帶6罐裝有精液的小玻璃瓶，企圖走私寮國，遭泰國當局逮捕。報導說，寮國恐怕無法管制持續成長的代孕產業，因為貧困的寮國越來越需要做這份「出租子宮」的生意。
法新社、曼谷郵報報導，泰國海關官員表示，這名男子攜帶裝有管子的氮氣箱，在泰國東北部廊開府（Nong Khai）邊境小鎮的移民檢查站被逮捕，「這是他第13次從廊開走私精液。」這名男子攜帶的精液，捐贈自曼谷的中國人和越南人。
據報導，該男子也從曼谷的診所運送類似的氮氣箱到柬埔寨金邊的診所，已經多達13次。男子說，每次運送的佣酬為5000泰銖。
寮國的海關法禁止出口生殖系統的組織，男子因觸法繳交罰金。此外，男子時常攜帶大型手提箱闖關進入寮國，目前遭警方嚴密監視。
寮國的代孕產業發達，有些業者在寮國執行胚胎轉移手術後，便送往醫療設備更好的泰國提供懷孕保健服務。雖然寮國政府未加以限制代孕產業，在屢傳剝削利用的醜聞後，鄰國泰國與柬埔寨開始大動作掃蕩。
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