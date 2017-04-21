朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界

美國與北韓的軍事對峙日益緊繃，俄羅斯為了防範戰事開打，已陸續開始規劃應對行動。（圖擷自YouTube）

2017-04-21 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞軍事風暴越演越烈，美國不久前針對北韓核試挑釁之舉已派出航空母艦，日前空軍高層也在推特曬出軍事練習照，並稱：「處備戰狀態」。俄羅斯為了防範美國真的攻打北韓，陸陸續續開始動作，已有畫面捕捉到大批俄羅斯部隊及戰車挺進北韓邊界，以預防美國的突襲，但俄軍司令部目前尚未對上述部隊行動發表任何評論。

今日聯合國提案要對北韓試射飛彈發表譴責聲明，卻遭俄羅斯動用否決權封殺，讓美、俄兩國關係繼用59枚導彈轟炸敘利亞後，關係又來到新低點。

因應美國與北韓軍事對峙日益升溫，俄羅斯總統普廷為了防患未然，已派出3輛載有軍事裝備的火車及大批戰車及軍用直升機朝北韓與俄羅斯邊界前進。

有學者預言川普真的有可能引起第三次世界大戰，而戰事爆發與否的關鍵，全都取決於北韓領導人金正恩的態度。

軍事專家辛尼津（Stanislva Sinitsyn）表示，過去一週，就已陸陸續續有部隊及戰車在邊界行動，若美國、北韓真的開打，大批難民恐湧進俄羅斯及中國，核戰汙染物也會連帶影響俄羅斯領土，而這也非北韓第一次造成該區和平動盪，因此密切關注其走向是必需的。

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