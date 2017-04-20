| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
家暴男開車撞死妻 彰化地院晚間裁定羈押 開小艇看澎湖花火觸礁 3大人1小孩受困搶救中 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

福岡3億日圓搶案 機場逮獲多名挾帶鉅款韓國人

2017-04-20  22:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡今（20日）發生一起鉅額搶案，男子從銀行提領出3億8400萬日圓（約新台幣1億729萬元），立刻遭歹徒襲擊搶劫。稍晚警方在福岡機場攔截到攜帶大批現金的韓國男子，懷疑與搶案有關。

綜合媒體報導，一名來自日本東京的上班族到福岡市出差，於福岡鬧區的瑞穗銀行領出3億8400萬日圓，裝在手提箱中，才走到停車場就遇上2名歹徒以催淚瓦斯攻擊，搶走所有現金，並搭乘白色貨車逃逸。

稍晚警方表示，在福岡機場攔截到數名韓國籍男子，試圖挾帶現金闖關，目前正在調查是否與搶案有關。

廣告
  • 稍晚警方表示，在福岡機場攔截到數名韓國籍男子，試圖挾帶現金闖關，目前正在調查是否與搶案有關。（翻攝自NHK電視）

    稍晚警方表示，在福岡機場攔截到數名韓國籍男子，試圖挾帶現金闖關，目前正在調查是否與搶案有關。（翻攝自NHK電視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶案 日本 福岡 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：福岡3億日圓搶案 機場逮獲多名挾帶鉅款韓國人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.