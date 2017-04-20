福岡3億日圓搶案 機場逮獲多名挾帶鉅款韓國人
2017-04-20 22:19
〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡今（20日）發生一起鉅額搶案，男子從銀行提領出3億8400萬日圓（約新台幣1億729萬元），立刻遭歹徒襲擊搶劫。稍晚警方在福岡機場攔截到攜帶大批現金的韓國男子，懷疑與搶案有關。
綜合媒體報導，一名來自日本東京的上班族到福岡市出差，於福岡鬧區的瑞穗銀行領出3億8400萬日圓，裝在手提箱中，才走到停車場就遇上2名歹徒以催淚瓦斯攻擊，搶走所有現金，並搭乘白色貨車逃逸。
稍晚警方表示，在福岡機場攔截到數名韓國籍男子，試圖挾帶現金闖關，目前正在調查是否與搶案有關。
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