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2017時代雜誌百大人物 金正恩連7年登榜

北韓最高領導人金正恩。（法新社）

2017-04-20  21:24

〔編譯周柏憲／綜合報導〕再度迎來美國時代雜誌的年度百大影響人物榜，榜上的頂尖人物、先鋒人物、藝術家、領袖與指標人物來來去去，但年僅33歲的北韓最高領導人金正恩仍在榜上屹立不搖，已連續7年入榜。

根據時代雜誌，個性反覆無常、體態臃腫，就算執政了5年仍未褪去稚氣的金正恩，自從將姑父遊行示眾並處決後便成了殺人魔，令行刑隊公開處決300多人。

此外，金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡機場遭「VX」神經毒劑殺害，外界普遍認為是金正恩下的命令。

時代指出，起初還指望這位在瑞士受過教育的第3代獨裁者，能夠答應國際社會放棄核子計畫的要求，但這份希望早已隨著金正恩的受害者逝去。

時代雜誌2017年百大影響人物：

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  • 金正恩第7年登上時代雜誌的年度百大影響人物榜。（圖擷自時代雜誌）

    金正恩第7年登上時代雜誌的年度百大影響人物榜。（圖擷自時代雜誌）

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