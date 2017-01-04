挑戰跑酷無極限 他用這招跟跑車對幹

俄羅斯特技人雪斯特雅深寇挑戰從迎面衝來的跑車上做出前空翻並安全落地，驚險畫面讓人看了就快心臟停止。（圖擷自YouTube）

2017-04-21 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯特技人雪斯特雅深寇（Oleg Sherstyachenko）曾挑戰在高樓邊緣玩滑板及後空翻，讓人看了捏一把冷汗之餘，也讓他在網路走紅，日前他再度挑戰極限，在跑車向他迎面衝來時，以前空翻跳過跑車並安全落地，驚險畫面讓人看了都快心臟漏拍。

外媒早先報導指出，雪斯特雅深寇是俄羅斯的跑酷運動員，他先前曾手持攝影機，在杜拜一處高樓上的外牆小平台隔空跳躍，讓許多網友光看影片就頭暈腳軟。

近日雪斯特雅深寇再次進行另一項挑戰，只見影片中一輛電動車輛以時速約96公里的速度駛向他，雪斯特雅深寇也迎面跑向這輛車，並以前空翻從車輛的上方翻過去，從不同角度的畫面可看到，雪斯特雅深寇抓的時機點完全恰到好處，只要他再慢或快個幾毫秒，或是跳得低一點，就會撞上車子，因此他雖然還是順利的完成了這項挑戰，仍讓許多看到的網友直呼實在太驚險。

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ᏢᎬᎡ ᎪᏚᏢᎬᎡᎪ ᎪᎠ ᎪᏚᎢᎡᎪ ᎷY ᏞIFᎬ IᏚ Ꭺ ᎷOᏙIᎬ（@olegcricket）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 8 7:11上午 PST 張貼

No Photoshop guys , beautiful morning with my homie @timatiofficial ᎷY ᏞIFᎬ IᏚ Ꭺ ᎷOᏙIᎬ（@olegcricket）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 4 10:29上午 PST 張貼

Keep breathing / full video link in bio ???? Collaboration with CIRCULR watches @circulrco #IAMSPECTACULR ᎷY ᏞIFᎬ IᏚ Ꭺ ᎷOᏙIᎬ（@olegcricket）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 28 4:33上午 PST 張貼

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