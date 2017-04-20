日本皇后感謝台灣311伸援 託福原愛轉達
2017-04-20 21:44
天皇夫妻對福原愛相當關心，明仁天皇還問福原愛「老公怎麼沒來？」，美智子皇后則請福原愛（圖右一）轉達對台灣的謝意。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇伉儷今（20日）在東京赤坂御苑舉辦春季園遊會，邀請各界人士出席，包括成為台灣媳婦的日本桌球選手福原愛。皇后還特地請福原愛轉達對台灣311地震時援助日本的謝意。
綜合媒體報導，日本明仁天皇及美智子皇后今天舉辦春季園遊會，福原愛身穿白色和服、手上戴著台灣丈夫江宏傑為她設計的桌球婚戒出席。
天皇夫妻對福原愛相當關心，明仁天皇還問福原愛「老公怎麼沒來？」、「目前夫妻住哪？」福原愛則回答，江宏傑在韓國比賽，目前兩人多在台灣、日本兩地往返。
美智子皇后則表示，說到台灣就想起311大地震時，台灣對日本寄予關懷，請福原愛向相關人士代為轉達謝意，並祝福原愛幸福。
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