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法國藝術家表演孵蛋 真的孵出小雞

44歲的普安什瓦爾裹著隔熱毯，模仿母雞以體溫孵蛋，他必須忍耐高溫與寂寥。（路透）

2017-04-20  20:05

〔編譯周柏憲／綜合報導〕法國藝術家普安什瓦爾（Abraham Poincheval）在3月底踏入巴黎當代美術館的玻璃櫥櫃，耗費3週的時間孵坐在10顆雞蛋上，還真讓他孵出小雞。

法新社、路透報導，普安什瓦爾自3月29日開始模仿母雞以體溫孵蛋。他身上裹著隔熱毯，坐在裝有雞蛋的容器上頭，讓蛋保持在最低攝氏37度的環境。用餐時可離座，但不得超過30分鐘。

普安什瓦爾當時估計，21-26天後方能孵化。這期間他不曾離開玻璃櫥櫃。

一名美術館發言人說，「他真的很辛苦，入睡時仍孵著蛋。」普安什瓦爾在18日孵出第一隻小雞，為了避免弄傷剛出生的小雞，只好暫時「離巢」。

其他媒體指出，普安什瓦爾在18日孵化完第一顆蛋後，還要孵化剩下的9顆蛋。

相關影音請見：

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  • 法國藝術家普安什瓦爾已經孵化多隻小雞。（圖擷自推特）

    法國藝術家普安什瓦爾已經孵化多隻小雞。（圖擷自推特）

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