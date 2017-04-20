沒接到電話 快遞包裹上被寫「人以死無人接聽」
2017-04-20 23:11
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西柳州有名男子訂了快遞，不過他沒接到快遞員打來的電話，事後拿到包裹，包裹上竟寫著「人以（已）死無人接聽」七個大字，讓他相當生氣。
綜合中國媒體報導，這名男子自稱住在廣西壯族自治區柳州市柳南區，他17日在網路上發文，表示15日他因為上班的緣故，沒有接到快遞員電話，下班後收到包裹，卻發現上面寫著「人以（已）死無人接聽」七個大字。
快遞員︰拿到包裹就有「人以死」3字
相當生氣的他隨即向快遞公司投訴，結果快遞員打電話來，否認字是他寫的，表示拿到包裹時就有「人以死」這三個字，他剛好寫「無人接聽」接在下面。
快遞公司坦承確實有網友指控，但「人以死」這三個字確實不是快遞員的字跡，不過還是有管理責任，對此向當事人道歉。
目前快遞公司已對該營業據點罰1000元人民幣（約4500元新台幣），並對此事帶給當事人的傷害，表示歉意。
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