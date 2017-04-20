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全球第一家 馬航將用衛星追蹤系統監控飛機

2017-04-20  21:10

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370失聯事件至今仍是謎團，該公司為更精確追蹤飛機動態，周三（19日）簽約引進人造衛星實時追蹤系統，成為全球第一家使用衛星追蹤客機的航空公司。

大馬《星洲網》報導，馬航在周三與多家公司簽約，引進人造衛星實時追蹤系統，馬航表示，新技術可追蹤旗下所有飛機在世界各地的飛行航線和狀態，包括方向、位置、速度和高度，飛機在海洋、南北極或偏遠地區的上空，衛星都可追蹤到。

參與合作的公司和機構包括Aireon、Flight Aware和SITAONAIR等，馬航營運總監依斯邁（Izham Ismail）表示，「全球性實時追蹤客機一直以來都是航空業界追求的目標。能夠成為第一家採用這套技術方案的航空公司，令我們感到自豪。」

專家指出，衛星資訊每60秒更新一次。若飛機發生事故，可以更準確、更容易找到飛機出事位置進行搜索。

馬航MH370於2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失聯，大馬當局在客機失蹤後10個月後認定航班失事，機上239人全數離難，大部分乘客為中國人。飛機部分零件則在2015年尋獲，目前客機失事地點仍未確定。

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  • 馬航周三（19日）簽約引進人造衛星實時追蹤系統，成為全球第一家使用衛星追蹤客機的航空公司。（彭博）

    馬航周三（19日）簽約引進人造衛星實時追蹤系統，成為全球第一家使用衛星追蹤客機的航空公司。（彭博）

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相關關鍵字： MH370 衛星 馬來西亞航空 馬航 馬航MH370
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