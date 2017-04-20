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歐巴馬千金實習遭跟蹤 男子公司外跪求結婚

美國前總統歐巴馬年僅18歲的女兒瑪麗亞，日前驚傳遭一名精神有問題的嫌犯尾隨，並在她所實習的公司外大聲乞求跟她結婚。（圖擷自NY Daily News）

2017-04-20  23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬年僅18歲的女兒瑪麗亞（Malia Ann Obama），日前驚傳遭一名精神有問題的嫌犯尾隨，並在她所實習的公司外大聲乞求跟她結婚，經調查後證實該男子為30歲的卡度索（Jair Nilton Cardoso），特勤局13日以懷疑他有精神問題為由，將他扣押在紐約市警局並強制送醫檢查，警察目前正在考慮是否將他以跟蹤或騷擾罪名起訴。

據《紐約每日新聞》報導，一位名為卡度索的30歲男子，多次跟蹤美國前總統歐巴馬千金瑪麗亞到其實習公司大樓外，並在窗外拿著求婚標語大聲乞求瑪麗亞嫁給他，起初公司保全先是警告他不要再靠近該棟大樓，但卡度索仍不予以理會，最後被特勤局探員攔下。

特勤局指出，歐巴馬執政時期，就曾多次發現卡度索在白宮外徘徊，但當時並沒有將他驅離，且卡度索也並無任何犯罪前科。他向警方表示，之所以接近瑪麗亞是因為希望能獲得歐巴馬的幫助。雖他並沒有對瑪麗亞做出任何肢體及口頭威脅，但頻繁跟蹤前總統千金之舉讓紐約市警察繃緊神經加強維安。

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  • 跟蹤美國前總統歐巴馬千金的30歲男子卡度索。（圖擷自NY Daily News）

    跟蹤美國前總統歐巴馬千金的30歲男子卡度索。（圖擷自NY Daily News）

  • 一名白宮人員譴責都是因為狗仔偷拍，才會導致前總統千金行蹤曝光遭人跟蹤。（圖擷自NY Daily News）

    一名白宮人員譴責都是因為狗仔偷拍，才會導致前總統千金行蹤曝光遭人跟蹤。（圖擷自NY Daily News）

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