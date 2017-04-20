印度放假好任性！前一天先看「月亮圓不圓」
2017-04-20 20:45
〔即時新聞／綜合報導〕印度由於多元的曆法及文化，在「放假」這件事上有許多獨特的規定，甚至有時明天放不放假得看「月亮圓不圓」，外國人或外資企業都得入境隨俗。
綜合媒體報導指出，印度是全球國假第二多的國家，員工每年還有至少12天的有薪假。印度許多假期是依據印度曆或穆斯林曆，每年時間不固定，有些節慶依照習俗，要在放假前一天還要由印度教祭司或伊斯蘭教教士觀察天象，判斷「月亮圓不圓」，再通告政府決定是否放假。
除此之外，印度中央政府也有權增加假日，例如去年4月14日為了紀念賤民出身的印度憲法之父安貝爾卡爾，宣布放假，今年卻沒放這個假。
對於印度如此「任性」的放假文化，外資企業經理人苦笑表示，這是在印度營運的「必要成本」，企業只能自行吸收。有些企業則採取報備制，員工必須提前安排一整年的假期，好讓公司管理運作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 新發現！太陽系外「超級地球」 具孕育生命條件
- 黃之鋒之後 香港匯豐也拒艾未未開戶
- 嘴砲乏力 川普也走回聯中制朝
- 美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 卡地亞頂級珠寶加持 鍾楚紅貴氣亮相
- 影帝陽痿N年 女星太美竟讓他勃起惹！
- 愷樂合體小蜜桃姊姊、西瓜哥哥 網淚喊：童年回來了
- 酋長石露臉 石門水庫旱象未解
- 拿展示平板自拍過嗎？ 弟弟「超有戲表情」笑翻網友
- 中職》投11場仍是「零失分男」 邱浩鈞蛻變了
- 台灣男籃隊換血 劉錚、周儀翔扛主力
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 顏行書卸任 勇士新帥何「許」人？
- 洪秀柱訪花固票 傅崐萁夾了6顆水餃相挺
- 林瑞陽帥兒爆肌出道 挺進中國歌喉戰
- （影音）蕭敬騰合作五月天 自爆靠「這一點」贏天團
- 頸繫長麻繩，憂鬱症老翁同橋樑二度上吊身亡
- 他天天喝這瓶想強身 精蟲卻游不動了
- 嫁「企鵝家庭」成員 林淑娟無怨做「家後」
- 賴神跳舞放得開 全是為了腸病毒
- 立院審年改 下週先開2場公聽會
- 大福彩》頭獎連64摃
- 明年起兩袋合一 垃圾袋有新設計
- 靜宜大學大傳系畢展「玖釀」 22日起巡迴展
- 上月怒辭民視 陳剛信傳5月到TVBS上班
- 醫訊》健保署台北第二門診中心 10月底熄燈
- 貨車司機身體突不適 撞壞軍營門身亡
- Android旗艦手機大戰 LG G6軍規標準造機
- 張忠謀點名星巴克 商業創新模式讓他佩服
- 一生只有一個男人 席琳狄翁自爆沒吻過別人
- （影音）崇拜唐老鴨！這雙皮鞋讓胡宇威凍未條
- 呷安全找雲林！ 縣府抽檢畜禽屠宰業2年零違規
- 遭反年改人士攻擊 王定宇提告主張嚴懲暴徒
- 2017漢諾威工業展 普萊德參展：工業4.0基礎建設解決方案
- 詹啟賢談年改：國民黨過去沒做很可惜
- 直擊火燒車 對向車道2騎士碰撞倒地
- 北市幹線公車7月上路，與聯營公車雙向轉乘享半價優惠
- 高空吊掛運材 太魯閣山月吊橋進度超前
- 自由廣場》談原住民的「本名」與印章
- 被爆遭調查 林岱樺嘆：好像1週內就變壞人
- 日職》總教練抗議2誤判 被趕出場還要繳10萬罰款（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印度放假好任性！前一天先看「月亮圓不圓」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分