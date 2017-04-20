印度放假好任性！前一天先看「月亮圓不圓」

2017-04-20 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度由於多元的曆法及文化，在「放假」這件事上有許多獨特的規定，甚至有時明天放不放假得看「月亮圓不圓」，外國人或外資企業都得入境隨俗。

綜合媒體報導指出，印度是全球國假第二多的國家，員工每年還有至少12天的有薪假。印度許多假期是依據印度曆或穆斯林曆，每年時間不固定，有些節慶依照習俗，要在放假前一天還要由印度教祭司或伊斯蘭教教士觀察天象，判斷「月亮圓不圓」，再通告政府決定是否放假。

除此之外，印度中央政府也有權增加假日，例如去年4月14日為了紀念賤民出身的印度憲法之父安貝爾卡爾，宣布放假，今年卻沒放這個假。

對於印度如此「任性」的放假文化，外資企業經理人苦笑表示，這是在印度營運的「必要成本」，企業只能自行吸收。有些企業則採取報備制，員工必須提前安排一整年的假期，好讓公司管理運作。