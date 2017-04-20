微笑的傷童！ 敘國女童畫面 觸動人心

2017-04-20 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞阿勒坡市15日發生炸彈攻擊，造成68名孩童死亡，近日釋出的影片中一名在爆炸中頭部受創的女童對著鏡頭擠出微笑，令人不捨。

綜合媒體報導指出，當天炸彈客以發放洋芋片的方式吸引難民及孩童聚集，隨後引爆炸彈，造成126人死亡，其中超過半數是孩童，更有多人被碎片殺傷。

《每日郵報》引用當地媒體的影片中可以看見，一名因爆炸受傷女童的女童坐在救護車中，衣領沾滿鮮血，發現攝影機在拍攝時，她拿起乳膠手套吹成的氣球揮動，忍痛露出微笑。

外媒評論表示，雖然敘利亞內戰的苦痛仍在持續，但這名勇敢的小女孩展現了人性的堅強。