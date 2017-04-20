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國台辦前副主任龔清概 受賄2.3億遭判15年

2017-04-20  18:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦前副主任龔清概去年底被依涉嫌受賄遭起訴，河南省安陽市中級人民法院今（20）日宣判，龔被處以有期徒刑15年，沒收個人財產500萬元人民幣（約2200萬台幣）。

中國《央視新聞》報導，龔清概為中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室前副主任，被控在1996年2015年間，利用擔任福建省晉江市人民政府市長、中共晉江市委書記、福建省南平市人民政府市長、中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務上的便利，受賄財務共計5352.9186萬元人民幣（約2.3億台幣）。

龔清概20日被判處有期徒刑15年、沒收個人財產500萬元人民幣，對龔受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。法院鑒於龔如實供述罪行，認罪且上繳全部贓款贓物，還檢舉揭發多人違法線索，依法從輕處罰。

龔清概2013年10月起擔任中國中央台辦、國台辦副主任，曾於2014年來台訪問，去年1月因「嚴重違紀」遭中國中央紀律檢查委員會調查，去年2月中證實被撤職。

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  • 中國國台辦前副主任龔清概（左2）去年底被依涉嫌受賄遭起訴，今日被處以有期徒刑15年，沒收個人財產500萬元人民幣。（資料照，記者楊金城攝）

    中國國台辦前副主任龔清概（左2）去年底被依涉嫌受賄遭起訴，今日被處以有期徒刑15年，沒收個人財產500萬元人民幣。（資料照，記者楊金城攝）

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