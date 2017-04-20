世紀之花！美健身辣妹成德州小城首位女消防員

年僅25歲的里歐絲正式被錄用，成為德州哈靈根市105年來首位女性消防員。（圖擷自valleymorningstar）

2017-04-20 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州哈靈根市（Harlingen）消防局招募年僅25歲的女消防員里歐絲（Bree Rios），而她不僅長相甜美身材火辣，也是哈靈根消防局105年來首位女性消防員，成為打破傳統的第一人。

綜合外媒報導，25歲的里歐絲上周到哈靈根市消防局報到，成為該局105年來「首位女性消隊員」，儼然是朵「世紀之花」。過去也曾有過不少女性想考取靈根市女消防員，但這麼多年來里歐絲是唯一一位成功考取資格的人，她對此也付出了不少努力，一個禮拜中，至少會花5天在健身房鍛鍊自己的體能。

里歐絲受訪時表示，她考了3次才成功，但仍對自己的成功感到很自豪，雖然興奮，但也有很大的壓力，身為一個女人在先天條件上或許會被看低，但每個女人都應該勇敢追求自己的夢想，即便過程非常艱難。

報導指出，里歐絲之所以一心想要進入消防就職，應該跟他的父親維克多（Victor）有很大的關係，因為她的父親在哈靈根當了20多年的消防部門工程師。其父親向媒體表示，女兒小時候跟他說過：「爸爸，總有一天，我要跟你一起工作」。

里歐絲將在完成為期4個月的訓練課程及適應部門運作後，才會直接與消防隊共事。「世紀之花」的入行讓同事們也非常興奮，紛紛大讚並肯定她的能力。