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女扮男裝看球賽 8名伊朗女子遭逮捕

2017-04-20  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗日前有8名女性「女扮男裝」，到德黑蘭阿札迪球場（Azadi Stadium）觀看足球比賽，結果被發現，事後她們被逮捕，將會面臨罰款。

《每日郵報》報導，伊朗法律禁止女性到球場看球賽，但在今年2月12日由艾斯迪格（Esteghlal）拿對柏斯波利斯（Persepolis）的賽事上，當局逮捕了8名「女扮男裝」的女性。

當地政府官員表示，類似事件並非首次發生，認為禁令是為了保護女性的榮譽，因為體育場的氣氛、騷動和人潮等，不適合女性。官員更說，想看比賽的女性可以在電視上看。

報導稱，伊朗法律規定，女性不可到球場看球，不可在公共場合騎單車，更不可在沒有頭巾的狀況下上傳照片到網路，也不可以上傳唱歌的影片。

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  • 伊朗今年2月的一場足球比賽，有8名女性因女扮男裝看球遭到逮捕。（圖擷取自每日郵報）

    伊朗今年2月的一場足球比賽，有8名女性因女扮男裝看球遭到逮捕。（圖擷取自每日郵報）

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