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支持川普、弄倒希拉蕊 美爆料俄機密文件內容
2017-04-20 17:23
美國3位現任與4位卸任官員爆料俄機密文件，俄國計畫干預美國大選，讓選舉形勢倒向川普（左）、拉低希拉蕊（右）聲勢。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄國是否干預美國大選，美國國會和聯邦調查局仍在調查當中。不過，3位現任以及4位前任的美國官員向《路透》爆料，俄羅斯總統普廷掌控的一家政府智庫曾計畫，讓2016美國大選的形勢向川普靠攏、拉低希拉蕊聲勢、破壞選民對美國選舉制的信心。
路透報導，7位官員表示，莫斯科的俄羅斯戰略研究院（Russian Institute for Strategic Studies）擬定2份機密文件，俄國以此作為干預美國大選的框架與準則，美國情報員在大選後取得這些文件。值得注意的是，掌管該智庫的是俄國退役高級外交情報人員，是由普廷親自任命。
官員稱，第一份文件建議，克里姆林宮在社群媒體以及俄國國營的全球新聞機構發動宣傳，鼓勵美國選民票投給對俄國態度比歐巴馬更為溫和的總統。這份「戰略報告」在去年6月完成，在俄國高層間流傳。
第二份文件則在去年10月起草，也在俄國高層之間傳閱。文件寫道，民主黨總統候選人希拉蕊贏面較大，對俄國較好的作法就是結束支持川普的宣傳攻勢，轉而加強揭露選舉舞弊，藉此破壞美國選舉制度的合法性、毀損希拉蕊的聲譽，讓她選舉失利。
歐巴馬前朝認為，俄國針對民主黨與希拉蕊競選活動散播假新聞、發動網路攻擊。報導分析，消息人士的說法對歐巴馬前朝的結論至關重要。
其中一位前任美國情報員聲稱，「普廷有這個目標很久了，他要求智庫替他制定計畫。」這些爆料的美國官拒絕透露姓名，也不願說明美國如何取得這些文件。
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