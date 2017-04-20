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拿聯航開玩笑 日財相麻生：我們空服員不會打美國人！

日本財務大臣麻生太郎在演講時，開了聯航玩笑。（路透）

2017-04-20  18:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務大臣麻生太郎19日在美國哥倫比亞大學演講時，以聯合航空事件開玩笑，稱日本有太多給美國的建議了，日本人即使身陷困境，仍會保持優雅，任何人「不用擔心會像聯航乘客一樣被拖下機。」

綜合外媒報導，麻生太郎於當地時間19日晚間，在哥倫比亞大學演講，他表示，日本的社會結構沒被撕裂，日本人忍受經濟衰退，仍保持一貫冷靜，勞工的自豪感保持不變，他還幽默地開聯航玩笑，「我們的空服員不會打你們（指美國人）！」

麻生在演講上提到多項日本首相安倍晉三的政策，例如日本婦女在企業的參與取得進步，也談到日本高品質的計乘車，讓Uber等企業無法打入。

另外，他提到日本企業文化，稱自己想念過去的傳統企業風格，但他呼籲公司把精力放在公司管理，而非吃飯等社交活動。

他感嘆，銀座現在計乘車變少了，取而代之的是越來越多的中國客，「我想念以前的銀座嗎？當然啊！」

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