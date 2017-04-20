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女大生超強PPT告白！畫「胸部成長圖」微軟也大讚

芬頓平常活潑樂觀。（圖擷自芬頓推特）

2017-04-20  17:46

〔即時新聞／綜合報導〕超狂告白！美國女大生芬頓（Lizzy Fenton）日前為了對心目中的男神告白，精心製作一份「6頁超強告白PPT」，雖然男神沒有接受，不過超強PPT受到網友讚賞，連微軟都大讚做得好！

綜合外媒報導，美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）女學生芬頓日前暗戀一名男子布洛赫維茲（Carter Blochwitz），特別做了6頁「應該和我交往的理由」的PPT簡報，試圖把自己推銷出去，內容真的「強而有力」。

她的簡報第一頁提到，「還在困擾親友催問你有沒有交女友嗎？不用再找了！」她強調自己健談、活潑、優雅，絕對能獲得男方媽媽肯定。她也提到自己有百變造型，一次可以換3個髮型。

此外，芬頓還超狂自製「胸部成長圖」表示自己雙峰仍在穩定成長，從2013年至2017年，罩杯從A成長到D，未來可能持續增大。她還貼出自己的財務狀況，表示自己經濟獨立。

看完PPT後布洛赫維茲在推特不領情寫下，「這很好，請停止與我聯絡。」不過其他網友表示讚賞，連微軟都推文稱「你做得太好了！」

第一頁標題：「為何你該和我約會？」（圖擷自芬頓推特）

第二頁寫下，「還在困擾親友催問你有沒有交女友嗎？不用再找了！」（圖擷自芬頓推特）

芬頓表示自己可以換三個造型。（圖擷自芬頓推特）

她還自製胸部成長圖。（圖擷自芬頓推特）

芬頓經濟獨立，不需依賴男友。（圖擷自芬頓推特）

「還是沒有動心嗎？請聽聽下面這些人的評語吧！」（圖擷自芬頓推特）

微軟也推文稱讚芬頓。（圖擷自芬頓推特）

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