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完成供地程序 美軍將在南韓正式部署薩德

2017-04-20  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕為抵禦北韓飛彈威脅，南韓與美國合作部署終端高空防禦飛彈薩德（THAAD），雙方在今日完成供地程序，代表美軍得以正式準備部署薩德。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部表示，美、韓自上個月2日開始展開薩德用地轉讓事宜，韓國防部和駐韓美軍在昨日提交聯合建議書申請供地，《駐韓美軍地位協定》聯委會則在今日批准。

薩德部署地點位於南韓樂天星州高爾夫球場，組件在上個月6日已陸續運抵南韓。

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  • 供地手續完成，美軍將準備在南韓部署薩德。（路透）

    供地手續完成，美軍將準備在南韓部署薩德。（路透）

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