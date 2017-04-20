樂天中國87家超市停業 員工薪水照發

2017-04-20 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓樂天集團因供地部署「薩德」，引發中國不滿，旗下超市樂天瑪特在中國有87家門市停業，樂天表示，雖已按當局要求改正並請求重新檢驗，中方仍視而不見，目前中國員工的薪水則照常發放。

《韓聯社》報導，根據樂天瑪特20日消息，在中國境內的99家門市，有74家被勒令停業，13家自行停業，營業損失已達2000億韓元（約53億台幣）。本月中旬，有70家門市的1個月停業限期屆滿，但到19日仍無1家恢復營業。樂天表示，雖已按政府要求改善並請求重新檢驗，中方仍視而不見。

樂天瑪特中國員工的薪水則照常發放。根據中國法律，公司遭勒令停業，第1個月必須照常發放薪水，次月起可逐漸減少。但樂天計畫4月仍發放原本薪水。樂天瑪特表示，公司撤離中國的說法令中國員工不安，因此計畫照常發放工資一段時間。