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韓國曾是中國一部分？ 南韓強硬回應「錯誤史觀」

2017-04-20  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前受訪時提到「韓國實際上就是中國的一部分」，此言論惹怒不少南韓媒體及官員，而南韓外交部發言人趙俊赫今日對此表示，南韓政府不能容許錯誤的史觀立場。

根據南韓《韓聯社》報導，趙俊赫今表示，未來將會向包括中國、美國等國際社會傳達正確的歷史觀，南韓政府也不容錯誤的史觀立場。至於習近平是否真有提及韓國是屬國？趙俊赫指出，目前正在透過各種外交途徑確認，等確認具體狀況之後才會有下一步行動。

此爭議源自於川普12日在接受《華爾街日報》專訪時提到，他和習近平談到中國與朝鮮半島的歷史，提到在數千年的歷史及所發生過的許多戰爭中，「韓國實際上就是中國的一部分」，不過這句話是否是習近平所說？或者是翻譯人員出現翻譯錯誤？又或是川普會錯意，詳細原因目前仍不得而知。

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  • 南韓外交部發言人趙俊赫今日對此表示，南韓政府不能容許錯誤的史觀立場。（圖擷取自韓聯社）

    南韓外交部發言人趙俊赫今日對此表示，南韓政府不能容許錯誤的史觀立場。（圖擷取自韓聯社）

  • 川普日前在專訪中提及自己和習近平的談話內容，提及「韓國實際上就是中國的一部分」，此言論惹怒不少南韓媒體及官員。（美聯社）

    川普日前在專訪中提及自己和習近平的談話內容，提及「韓國實際上就是中國的一部分」，此言論惹怒不少南韓媒體及官員。（美聯社）

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