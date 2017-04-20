啤酒瓶剛拿起就爆炸 強國男手腕血管神經全斷
2017-04-20 16:38
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇徐州1名單姓男子，16日中午於友人的婚宴上，才剛拿起1瓶啤酒，酒瓶突地爆炸，四濺的玻璃割傷他的右手腕，頓時血流不止，經緊急送醫治療，醫生診斷時發現他右手肌腱、動脈血管神經全斷了。
綜合媒體報導，單男回憶，事發當天，他應邀出席友人的婚宴，席間拿起一瓶啤酒，沒料到瞬時發生爆炸，友人見他右手血流如注，趕緊帶他去掛急診，他還透露，婚宴當天共有4瓶啤酒爆炸，幸運的是，其他3瓶並沒有傷到與會賓客。
仁慈醫院醫師指出，單男的肌腱、動脈血管神經全遭割斷，傷勢非常嚴重，雖已透過手術將斷裂的血管神經與肌腱接上，但即使未來復原情況良好，部分功能恐再也無法正常運作。
單男妻子表示，事後發現，這些啤酒的製造日期竟是2012年，懷疑這起爆炸案與商家回收過期的瓶子有關。報導指出，中國的啤酒瓶回收使用期限通常是2年，相關業者目前尚未回應，僅知警方已介入調查，確切爆炸原因，仍有待鑑定報告出爐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 新發現！太陽系外「超級地球」 具孕育生命條件
- 埃及考古重大發現 3500年前木乃伊現身
- 強國學校頒禁令 住宿生叫外賣被抓斷電3天
- 支持川普、弄倒希拉蕊 美爆料俄機密文件內容
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 袁艾菲車吻肌肉男 只認友達以上
- 自由談》他們一夥都白賊
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 《觀察筆記》改革，挺住
- 胸部upup不怕位移 食品千金公開秘訣
- 「大鵬部長」將在國軍形象劇客串？ 國防部這麼說...
- 重視青年議題 南市議員籲設置青年事務委員會
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 鑪場武士親和襲台 AKIRA狂砍草練刀
- 台積電、三星拼7奈米製程 ASML極紫外光設備訂單強強滾
- 動彈不得 貨櫃車過高卡涵洞
- 每票2000元 楊梅區農會代表候選人涉行賄
- 空地變回收場發惡臭 居民忍5年崩潰了
- 《透過APP租單車 創造三贏》2塊錢可騎15分 東華推oBike
- 幼童手腳長水泡 異位性皮膚炎徵兆
- 遭傳秘戀鄭俊英 芝妍狠撇：0.1％可能性都沒有
- 明年起兩袋合一 垃圾袋有新設計
- 歐冠》淘汰賽連4場飆3球 摩納哥紀錄夜淘汰多特蒙德（影音）
- 與牛共舞 沙灘創作新視界
- 公東高工11人摘繁星 試管嬰兒洪玉欣上台科大
- 牛隻結核病檢出陽性 防疫所已全場消毒
- 太平洋SOGO禁用美耐皿餐具 柯P來吃飯讚聲
- 破紀錄5度獲全球第一美女 「她」是第1人
- 《獨酒男女》助導驚傳自殺 揭韓劇幕後血汗淚
- MLB》布魯斯再轟雙響砲 苦主又是費城人（影音）
- 女被狗咬傷 扮柯南找到飼主提告起訴
- 毒梟籌畫走私毒品來台 台、馬警聯手搗製毒工廠
- 自由廣場》談原住民的「本名」與印章
- 一生只有一個男人 席琳狄翁自爆沒吻過別人
- NBA》謝球迷不離不棄 矮湯發聲明：生命中最難熬的一週
- 搶救藝文界血汗低薪 立委籲立藝文採購專法
- （圖輯影音）邱澤示愛吳慷仁 嬌嗔好想你！
- 落實「普惠金融」 20家信合社加入信保基金
- 台南公園有「唱歌的胡說樹」實境遊戲快來互動
- 醫訊》燒燙傷意外頻傳 檢視保險內容最重要
- 郭富城婚宴撒近500萬 嗨到凌晨2點
- 司改國是會議 決議調降3、4級毒品持有標準
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：啤酒瓶剛拿起就爆炸 強國男手腕血管神經全斷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分