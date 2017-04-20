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啤酒瓶剛拿起就爆炸 強國男手腕血管神經全斷

2017-04-20  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇徐州1名單姓男子，16日中午於友人的婚宴上，才剛拿起1瓶啤酒，酒瓶突地爆炸，四濺的玻璃割傷他的右手腕，頓時血流不止，經緊急送醫治療，醫生診斷時發現他右手肌腱、動脈血管神經全斷了。

綜合媒體報導，單男回憶，事發當天，他應邀出席友人的婚宴，席間拿起一瓶啤酒，沒料到瞬時發生爆炸，友人見他右手血流如注，趕緊帶他去掛急診，他還透露，婚宴當天共有4瓶啤酒爆炸，幸運的是，其他3瓶並沒有傷到與會賓客。

仁慈醫院醫師指出，單男的肌腱、動脈血管神經全遭割斷，傷勢非常嚴重，雖已透過手術將斷裂的血管神經與肌腱接上，但即使未來復原情況良好，部分功能恐再也無法正常運作。

單男妻子表示，事後發現，這些啤酒的製造日期竟是2012年，懷疑這起爆炸案與商家回收過期的瓶子有關。報導指出，中國的啤酒瓶回收使用期限通常是2年，相關業者目前尚未回應，僅知警方已介入調查，確切爆炸原因，仍有待鑑定報告出爐。

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  • 中國江蘇徐州1名單姓男子，日前在友人的婚宴上拿起一瓶啤酒時，酒瓶突地炸開，玻璃四濺，割傷他的右手腕。（圖擷取自新浪網）

    中國江蘇徐州1名單姓男子，日前在友人的婚宴上拿起一瓶啤酒時，酒瓶突地炸開，玻璃四濺，割傷他的右手腕。（圖擷取自新浪網）

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相關關鍵字： 啤酒瓶 婚宴 手腕 斷裂 玻璃割傷 神經 肌腱 血管
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