谷歌、臉書串連 籲法官廢止川普新版旅遊禁令

2017-04-20 16:10

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國亞馬遜、臉書、谷歌、以及微軟等多家公司簽署聯合法律文件，呼籲法官廢止美國總統川普的新版旅遊禁令。

法新社報導，川普3月簽署新版旅遊禁令，暫時開放美國邊境給難民以及6個穆斯林國家，遭到馬里蘭州的聯邦法官凍結。有超過160家、幾乎為科技業的公司聯合簽署1份「法院之友」書狀，支持馬里蘭地區聯邦上訴法院反對川普行政命令的裁決。

「法院之友」書狀寫道，川普禁令不僅有宗教歧視，更改誰能進入美國的規則逾越總統職權。該禁令也難以吸引能幹的員工，反而增加花費、競爭變得棘手，讓全球性企業到移民友善的國家投資營運。

川普今年1月、3月的新舊旅遊禁令在美國接連受挫，川普嗆這些判決是「史無前例的司法越權」，也矢言對抗這些「錯誤」判決，上訴至最高法院。