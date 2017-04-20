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中國流亡漫畫家諷中共 獲國際言論自由獎

2017-04-20  16:32

〔即時新聞／綜合報導〕流亡日本的中國異議漫畫家「變態辣椒」昨天獲英國「新聞檢查索引」（Index on Censorship）頒發的國際言論自由獎，「變態辣椒」說，他用作品破除北京當局營造的完美假象，能驅除中國人民對政權的恐懼

據《BBC中文網》報導，來自中國、筆名「變態辣椒」的漫畫家王立銘因長期受中國迫害，2014年與女友到日本旅遊擔心回國被捕，最後決定流亡日本。昨天他獲得英國言論自由出版組織「新聞檢查索引」頒發的藝術類國際言論自由獎，新聞檢查索引也指出，「變態辣椒」的漫畫「嘲諷中國國家主席習近平及中國共產黨」。

「變態辣椒」未能出席在倫敦舉行的頒獎典禮，而是透過影片發表得獎感言，他表示，政治漫畫非常重要，他能用漫畫破除中國政府營造的完美假象，「我的作品幽默、諷刺時弊，能夠令大家放鬆、及驅除中國人民對政權的恐懼。」

今年4月「變態辣椒」在推特上宣佈取得美國簽證，他也透露將在下月下旬前往美國。

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  • 中國異議漫畫家「變態辣椒」昨天獲英國「新聞檢查索引」頒發的國際言論自由獎。圖為「變態辣椒」漫畫頁面。（圖截自「變態辣椒」twitter）

    中國異議漫畫家「變態辣椒」昨天獲英國「新聞檢查索引」頒發的國際言論自由獎。圖為「變態辣椒」漫畫頁面。（圖截自「變態辣椒」twitter）

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