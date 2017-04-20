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強國超狂乞丐！ 用QR碼行乞網友超傻眼

中國乞丐用QR碼行乞的方式讓人傻眼。（圖擷自光華網）

2017-04-20  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國乞丐全面進化！最近中國山東濟南王府池子出現超狂乞丐，在當地熱門旅遊景點乞討，卻在脖子上掛QR碼牌子，讓沒零錢的遊客也能掃描付錢，作風引發批評，有網友感嘆「感覺自己智商被羞辱」。

綜合中媒報導，有民眾拍到，一名乞丐竟掛上QR碼牌子，疑似跟上科技潮流，甚至在下雨天還會「休假」不上班，儼然成為職業乞丐，誇張行徑引發網友熱議。

報導指出，該乞丐天氣好時一定會出現，不過當地人透露，該乞丐應該有精神問題，隨身攜帶的QR碼牌子應該是家人幫他製作。

另外還有居民表示，當地景點遊客眾多，越來越多乞丐到當地行乞，帶QR碼已經是潮流，還有更扯的乞丐會自備刷卡機，專挑外籍遊客下手。

另外，消息傳出中國最早使用QR碼行乞者，是今年1月底在深圳的乞丐王大爺，他每天工作15小時，收入約人民幣70至80元。

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