超大冰山擱淺加拿大外海 小鎮意外成觀光景點
2017-04-20 15:22
加拿大小鎮外海擱淺一座超大冰山，畫面超壯觀。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大東部紐芬蘭島最近出現奇景，一座46公尺高的冰山在外海擱淺，竟意外讓當地成為觀光景點，原本人不多的小鎮湧現大量車潮。
綜合外媒報導，紐芬蘭島費里蘭德鎮（Ferryland）外海為北大西洋的「冰山巷」，不時會有冰山漂過，但很少會有冰山擱淺，最近一座超大冰山擱淺外海，引發民眾關注。
當地鎮長卡瓦納（Adrian Kavanagh）表示，「這是我看過最大的冰山。」他補充說，如果天氣好，一天可以見到5至6座冰山，最近因冰山擱淺，使該地成為旅遊景點，遊客人數驚人。
照片也凸顯該座冰山大小，有民眾拍到冰山上停了一架直升機，但直升機相當渺小，顯示冰山規模龐大。
卡瓦納表示，雖然對觀光有幫助，但當地漁民相當困擾，因冰山漂流，漁民被迫減速或改道。據稱去年僅687座冰山漂過該航道，今年才3個多月就已有616座漂過。
許多民眾慕名而來。（路透）
直升機停上冰山，顯得相當渺小。（圖擷自Johanna Ryan Guy推特）
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