美國提案譴責北韓 俄羅斯又否決
2017-04-20 14:44
〔即時新聞／綜合報導〕美國以59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，使得美、俄關係走向冰點。直到今日，聯合國提案要對北韓日前試射飛彈發表譴責聲明之際，俄羅斯竟然動用否決權封殺。
此項聲明由美國提出，雖然北韓此次的飛彈試射失敗，但仍要予以譴責，同時警告對方不要進行第六次核武試驗，這項譴責聲明獲得聯合國安理會14個成員國一致的支持，就連北韓最大的盟友中國也都表示同意。
然而，這並非俄羅斯首次動用否決權和美國唱反調，上週美國也曾提案，要求對敘利亞使用化武攻擊平民進行詳細調查，也遭俄羅斯否決，中國在當時選擇棄權。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，她希望平壤當局可以明白美國並非侵略者，「讓北韓了解我們不想用武力解決問題是非常重要的，所以別讓我們找到理由。」
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