| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

美國提案譴責北韓 俄羅斯又否決

2017-04-20  14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國以59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，使得美、俄關係走向冰點。直到今日，聯合國提案要對北韓日前試射飛彈發表譴責聲明之際，俄羅斯竟然動用否決權封殺。

此項聲明由美國提出，雖然北韓此次的飛彈試射失敗，但仍要予以譴責，同時警告對方不要進行第六次核武試驗，這項譴責聲明獲得聯合國安理會14個成員國一致的支持，就連北韓最大的盟友中國也都表示同意。

然而，這並非俄羅斯首次動用否決權和美國唱反調，上週美國也曾提案，要求對敘利亞使用化武攻擊平民進行詳細調查，也遭俄羅斯否決，中國在當時選擇棄權。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，她希望平壤當局可以明白美國並非侵略者，「讓北韓了解我們不想用武力解決問題是非常重要的，所以別讓我們找到理由。」

廣告
  • 美國提案發表聲明譴責北韓，再遭俄羅斯否決。（法新社）

    美國提案發表聲明譴責北韓，再遭俄羅斯否決。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 北韓 核武 美國 聯合國 試射飛彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：美國提案譴責北韓 俄羅斯又否決


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.