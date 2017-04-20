為躲避酒測 強國醉漢坐路邊啃雜草...

2017-04-20 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江義烏1名馬姓男子，17日開車返家途中遇上員警臨檢。馬男酒駕怕被抓，半路下車逃跑未果，竟坐在路邊吃起草來，甚至把周圍的一片草全啃光！

綜合中媒報導，義烏市交警大隊17日晚間，於環城南路國貿大道新屋村路段執行酒測，員警遠遠看見一輛黑色賓士車在遠處停了下來，駕駛隨即下車跑向後方路邊的小山坡，疑因步伐不穩，沒幾步就滑下來，員警察覺有異上前盤查，並制伏渾身散發濃濃酒味的馬男，要求他配合酒測，但馬男拒絕，宣稱「我沒喝酒！我沒開車！」

更誇張的是，馬男為拖延時間，還隨手拔起一旁的野草，猛往嘴裡塞。員警見狀力勸他「別吃了」，但馬男充耳不聞，彷彿著了魔似的吃個不停，有些吃下去，又吐出來，「一片草都被他拔光了」。

雙方僵持約30分鐘，派出所支援警力趕到現場，將這名「醉漢」強行送往醫院抽血檢驗，結果顯示，他血液內的酒精濃度竟高達1.56！中國網友調侃，「這還不是醉了，腦子糊塗才會覺得草能解酒」、「你是羊咩咩嗎？」隨即有人跳出來抱不平，「我們羊是不會酒駕的，咩」；員警也提醒，酒駕害人又害己，民眾切勿以身試法。