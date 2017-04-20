不愧是戰鬥民族 連「破冰船」都要能戰鬥！
2017-04-20 14:32
俄羅斯聖彼得堡造船廠4月19日開始建造一艘配備導彈及艦炮的「武裝破冰船」。圖為「伊萬･帕潘寧」號設計圖。（圖擷取自今日俄羅斯）
〔即時新聞／綜合報導〕隨著世界海權拓展，北冰洋未來也有可能成為列強競逐之地，俄羅斯聖彼得堡造船廠4月19日開始建造一艘配備導彈及艦炮的「武裝破冰船」，俄羅斯海軍總司令科羅列夫（Vladimir Korolev）也到場舉辦紀念儀式，強調這艘武裝破冰船是俄國海軍史上重要里程碑。
根據《今日俄羅斯》報導，「武裝破冰船」可說是十分罕見，俄羅斯國防部去年4月總共訂購了2艘武裝破冰船，將在2020年交船，第一艘破冰船將以蘇聯時期的北極考察家「伊萬･帕潘寧」的名字命名。「伊萬･帕潘寧」號全長114公尺、排水量為7000噸、船員為49人、另外可搭載47士兵，在無須補給的狀態之下可航行1萬1100公里。
艦上武裝則配備兩組巡航導彈以及一門100毫米艦炮，船上設置一處直升機停機坪，可提供反潛直升機降落，另外，艦內搭載兩艘軍用快艇，以供哨戒等行動使用。
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