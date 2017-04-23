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給我手帕！小小身軀渴望長大 迪士尼為女孩圓了貝兒公主夢

2017-04-23  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼真的是讓人美夢成真的地方！美國達拉斯一名7歲女孩黛西（Daisy）從小骨骼發育異常，患有侏儒症，小小的身體必須不停挨刀動手術。縱然因基因疾病造成與其他女孩外型有點差異，但Daisy的心中與一般少女一樣，有著浪漫的公主夢。

Daisy最喜歡的迪士尼角色就是《美女與野獸》裡面的貝兒，美國非營利組織Make-A-Wish因此幫她圓夢。在4月18日這天，Daisy穿著貝兒招牌的橘黃色禮服，在美國奧蘭多的迪士尼樂園裡和真正的貝兒公主見面了！

大小貝兒彼此打著招呼、擁抱、散步，一起愉快地度過了一整天，這對年幼的Daisy來說，已經是很不可思議的一晚，更神奇的是，最後貝兒還告訴她，她願意帶著Daisy一起去法國，也就是《美女與野獸》故事發生的地方！

Daisy的阿姨Patricia全程陪同在旁攝影，她說，Daisy聽到這個承諾的當下，開心地又叫又跳，眼淚忍不住奪眶而出，接著又有些困窘地自己抹掉。

Patricia將這段溫馨的故事PO上推特，2天內就吸引了超過13萬人按讚。她寫下：「只有在這一天，Daisy不必為手術的事情煩惱害怕，她是真的無憂無慮了！」

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  • 侏儒症女孩在迪士尼夢想成真，與最愛的貝兒公主度過一整天。（Patricia提供）

    侏儒症女孩在迪士尼夢想成真，與最愛的貝兒公主度過一整天。（Patricia提供）

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