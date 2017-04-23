喂，警察嗎！無尾熊慘遭霸凌 小隻馬被推倒2度崩潰大哭

2017-04-23 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲Youtube用戶「Koalafication」今年初上傳一段畫面，是「小隻馬」無尾熊被身形較大的同伴硬生生「霸凌」的影片，無尾熊二度從樹上被推倒，在地上嚎啕大哭，讓看過的人都好心疼。

這段畫面中，2隻無尾熊在激烈地爭搶地盤，原先在樹幹上緣的「小隻馬」，不敵大隻無尾熊的力氣，被推倒在地上，牠一臉落寞地開始哀嚎，發出啊～啊～啊～的叫聲。在哭了將近一分鐘後，牠擦乾眼淚振作，再度爬到樹上想要挑戰大隻佬，不料又再度被對方不費吹灰之力地推倒，這回牠徹底崩潰！哭到最後，牠連喉嚨都啞了，眼神茫然地望著遠方。

影片上傳三個多月，Youtube上目前已累積8百萬人觀看，全球網友紛紛留言表示：「好心疼」「不要哭～眼淚是珍珠」「看來這隻無尾熊社會化還不夠阿」「這個世界果然是殘酷的」。