| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

委內瑞拉民生凋敝 政府仍灑千萬贊助川普就職

委內瑞拉爆發大規模反政府抗議行動。（美聯社）

2017-04-20  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉自2014年來飽受通膨之苦，國內民生凋敝，如今更爆發大規模示威。沒想到現在又有一份資料曝光，委國在美國總統川普就職日，透過國有石油公司名義捐贈50萬美元（約台幣1531萬）。

綜合外媒報導，川普就職委員會在當地時間週三公布的資料顯示，委內瑞拉石油公司（PDVSA）位於美國的子公司雪鐵戈石油（Citgo Petroleum），是川普就職典禮最大的金主之一，捐贈金額達50萬美元（約台幣1531萬）。

但委內瑞拉正因糧食短缺、暴力犯罪和通貨膨脹動盪不安，委國民眾在首都卡拉卡斯（Caracas）發起「示威之母」大規模抗議，要求總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台，目前已造成3死數十傷。

廣告
  • 委內瑞拉總統馬杜羅。（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 委內瑞拉 川普 美國 馬杜羅
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：委內瑞拉民生凋敝 政府仍灑千萬贊助川普就職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.