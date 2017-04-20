委內瑞拉民生凋敝 政府仍灑千萬贊助川普就職

委內瑞拉爆發大規模反政府抗議行動。（美聯社）

2017-04-20 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉自2014年來飽受通膨之苦，國內民生凋敝，如今更爆發大規模示威。沒想到現在又有一份資料曝光，委國在美國總統川普就職日，透過國有石油公司名義捐贈50萬美元（約台幣1531萬）。

綜合外媒報導，川普就職委員會在當地時間週三公布的資料顯示，委內瑞拉石油公司（PDVSA）位於美國的子公司雪鐵戈石油（Citgo Petroleum），是川普就職典禮最大的金主之一，捐贈金額達50萬美元（約台幣1531萬）。

但委內瑞拉正因糧食短缺、暴力犯罪和通貨膨脹動盪不安，委國民眾在首都卡拉卡斯（Caracas）發起「示威之母」大規模抗議，要求總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台，目前已造成3死數十傷。