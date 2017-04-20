被控強暴3歲女兒 法駐印度外交官無罪獲釋

一名法國駐印度外交官馬祖里被印度籍妻子指控強姦其3歲女兒，但因DNA採樣與其不符，法院宣布馬祖里無罪。（法新社）

2017-04-20 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名法國駐印度外交官在2012年被其妻子指控強姦其3歲女兒，隨即被印度當局限制出境、停職察看，經歷5年訴訟，在當地時間19日，印度地方法院一審宣布該名外交官無罪，引起印度民間的抗議。

綜合外媒報導，一名法國駐印度邦加羅爾（Bengaluru）外交官馬祖里（Pascal Mazurier），在2012年被印度籍妻子指控強姦其3歲女兒，隨即被當局逮捕，在監獄中度過了4個月，後來獲准保釋，但仍被限制出境、停職，馬祖里則堅稱無罪，19日一審，因DNA採樣與其不符，法院宣布馬祖里無罪，他向《法新社》表示，歷經5年終於獲得無罪釋放，令他如釋重負，因為這種控訴對他而言無疑是種死刑，尤其是在社會層面。

馬祖里的印度籍妻子則堅稱會提出上訴，她告訴印度電視台，無罪釋放意味著她的女兒「沒有正義」；這一事件在印度也引起極大討論，印度民間和媒體多次指責法國袒護其外交官。