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嗆同歸於盡！丈夫開小貨車撞妻兒 妻子當場亡
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小孩偷腳踏車被逮 父母：要錢沒有 把孩子抓走吧

2017-04-20  10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江寧波地區近10天內被偷走42輛公共腳踏車，停車柱位也被破壞，警方及失主找到小偷，竟是3位才10歲左右的小孩，於是找到他們的父母，沒想到3小朋友的父母撂話「要錢沒有，把孩子抓走吧」，讓警方及失主都傻眼。

《澎湃新聞》報導，根據寧波市公共自行車公司統計，從4月3日至4月17日期間，共有 42部腳踏車被偷走，連同相關設施遭破壞，共損失約 15.3萬元人民幣（約 70萬元台幣），於是報警處理，當警方找到小偷之後，因為涉案人是未成年，才又找到父母，要讓父母嚴加管教，並要求賠償，沒想到碰到態度冷漠的父母。

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  • 公共自行車示意圖。圖為桃園公共自行車。（資料照，記者李容萍攝）

    公共自行車示意圖。圖為桃園公共自行車。（資料照，記者李容萍攝）

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