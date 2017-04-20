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獵富豪須知！ 比起胸部有錢人更愛這個...

2017-04-20  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕嫁給有錢人，是許多女性的心願。澳洲一名專門為富豪找對象的仲介專家，向200多名男性訪問後發現，最能吸引富豪的是女人的笑容。

綜合媒體報導，澳洲伯斯的婚姻仲介專家沃德（Louanne Ward）專門為富豪尋找女友，並且已經從事20多年，每當完成工作後，會向富豪收取1萬5000美元（約新台幣45萬元）的仲介費。

沃德表示，因為許多女性向他詢問如何和有錢人交往，她就訪問200名有錢人，調查出他們喜歡女性的特徵，其中女性外在的「笑容」占居第一名，其次分別是眼睛、臀部和胸部，另外還還喜歡美腿、長髮和精心修剪過的指甲。沃德說，比起胸部，有錢人更喜歡女性的臀部。

此外，沃德的調查中還發現，富豪還喜歡內在情感特質，其中智慧是最重要的，再來依序是女人味、活潑、幽默自信，另外還有性慾強。沃德表示，有些時候女性覺得男人不愛跟自己聊天，但事實上，他們也喜歡傾訴。

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  • 澳洲一名專門為富豪找對象的仲介專家，向200多名男性訪問後發現，其中最吸引富豪的是女人的笑容。（圖擷取自DailyMail）

    澳洲一名專門為富豪找對象的仲介專家，向200多名男性訪問後發現，其中最吸引富豪的是女人的笑容。（圖擷取自DailyMail）

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